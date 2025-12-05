В Рязанской области с начала года нормативы ГТО сдали свыше 8 тыс. человек

Более 8 тыс. человек выполнили нормативы ГТО в Рязанской области с начала 2025 года, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта. Движение «Готов к труду и обороне» способствует достижению целевых показателей госпрограммы «Спорт России».
«Интерес к сдаче норм ГТО среди жителей региона становится все выше. Растет число рязанцев, которые получают знаки отличия. Это достойный пример пропаганды спорта. В области действует много площадок ГТО, и создание современной инфраструктуры продолжится с тем, чтобы наши жители имели больше возможностей приобщаться к здоровому образу жизни», — отметил глава региона Павел Малков.
В этом году свыше половины участников сдали нормативы на знаки отличия. В настоящее время в регионе функционируют 28 центров тестирования по выполнению нормативов ГТО. Кроме того, ежегодно по поручению губернатора проводится масштабный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Отметим, что участие в спортивном движении дает ряд существенных преимуществ, в частности, дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения и возможность получения повышенной государственной академической стипендии. Кроме того, с 1 января 2025 года введена еще одна мера поощрения — налоговый вычет.
Присоединиться к движению ГТО может каждый желающий с 6 лет. Подробная информация доступна на официальном сайте.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.