В Рязанской области с начала года нормативы ГТО сдали свыше 8 тыс. человек

«Интерес к сдаче норм ГТО среди жителей региона становится все выше. Растет число рязанцев, которые получают знаки отличия. Это достойный пример пропаганды спорта. В области действует много площадок ГТО, и создание современной инфраструктуры продолжится с тем, чтобы наши жители имели больше возможностей приобщаться к здоровому образу жизни», — отметил глава региона Павел Малков.