Мингорисполком сказал, что елочные базары в Минске откроются 22 декабря

Всего в белорусской столице будут работать 60 точек, где можно будет приобрести лесных красавиц. В числе центральных елочных базаров специалист назвала торговую точку, которую откроют на «Калядным кiрмашы», который заработает у Дворца спорт в Минске уже с 20 декабря. Именно там будет организована самая масштабная праздничная ярмарка, которая будет работать вплоть до 11 января 2026 года.