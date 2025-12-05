Мингорисполком сказал, что елочные базары в Минске откроются 22 декабря

Елочные базары с Минске заработают уже с понедельника, 22 декабря 2025 года. Об этом, как пишет БелТА, сообщила замначальника главного управления торговли и услуг администрации Минска Элла Жовтко.
Всего в белорусской столице будут работать 60 точек, где можно будет приобрести лесных красавиц. В числе центральных елочных базаров специалист назвала торговую точку, которую откроют на «Калядным кiрмашы», который заработает у Дворца спорт в Минске уже с 20 декабря. Именно там будет организована самая масштабная праздничная ярмарка, которая будет работать вплоть до 11 января 2026 года.
Что касается ассортимента елочных базаров Минска, то продавать там будут срубленные ели, деревья в кадках, рождественские букеты и венки. Цены на елки будут зависеть от высоты, вида и оформления изделия.
К слову, о ценах: как мы писали, МАРТ назвал стоимость новогодних деревьев, а также лесхозы озвучили свои приблизительные цены.
