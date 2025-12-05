В Госдуме обсуждают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов обсуждают в Госдуме, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
«Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов — перспективное направление работы для межведомственной рабочей группы по развитию СПО в Госдуме. К работе привлечены депутаты всех фракций, сенаторы, представители профильных министерств, регионов и работодателей», — сказала Абрамченко.
Парламентарий отметила, что ежегодно около 800 тысяч молодых специалистов призываются на службу сразу после выпуска, и многие не возвращаются в профессию после армии, что негативно сказывается на кадровом обеспечении экономики. По мнению вице-спикера ГД, отсрочка на один-два года поможет молодым профессионалам применить знания на практике и закрепиться в отрасли, кроме того, на необходимость решения этого вопроса обращал внимание президент России.
«Инициатива требует широкого экспертного обсуждения с учетом интересов государства, бизнеса и самих выпускников. Только взвешенный подход позволит найти оптимальное решение для национальных интересов», — заключила Абрамченко.