В Госдуме обсуждают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

РИА Новости: Абрамченко сообщила об обсуждении отсрочки от армии для выпускников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов обсуждают в Госдуме, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

«Вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов — перспективное направление работы для межведомственной рабочей группы по развитию СПО в Госдуме. К работе привлечены депутаты всех фракций, сенаторы, представители профильных министерств, регионов и работодателей», — сказала Абрамченко.

Парламентарий отметила, что ежегодно около 800 тысяч молодых специалистов призываются на службу сразу после выпуска, и многие не возвращаются в профессию после армии, что негативно сказывается на кадровом обеспечении экономики. По мнению вице-спикера ГД, отсрочка на один-два года поможет молодым профессионалам применить знания на практике и закрепиться в отрасли, кроме того, на необходимость решения этого вопроса обращал внимание президент России.

«Инициатива требует широкого экспертного обсуждения с учетом интересов государства, бизнеса и самих выпускников. Только взвешенный подход позволит найти оптимальное решение для национальных интересов», — заключила Абрамченко.