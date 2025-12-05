В Госдуме обсуждают отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

Парламентарий отметила, что ежегодно около 800 тысяч молодых специалистов призываются на службу сразу после выпуска, и многие не возвращаются в профессию после армии, что негативно сказывается на кадровом обеспечении экономики. По мнению вице-спикера ГД, отсрочка на один-два года поможет молодым профессионалам применить знания на практике и закрепиться в отрасли, кроме того, на необходимость решения этого вопроса обращал внимание президент России.