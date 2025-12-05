В Госдуме рассмотрят изменения в Трудовой кодекс по самозанятым

КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Изменения в Трудовой кодекс РФ в части самозанятых в ближайшее время рассмотрят в ГД России, новый законопроект готовит Минтруда, сообщил РИА Новости заместитель руководитель фракции «Единая Россия», член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Андрей Исаев.
Исаев принял участие в работе форума муниципальных депутатов партии «Единая Россия» Калининградской области.
«По мере развития платформенной экономики, существования таких упрощенных форм налогообложения, как самозанятые, возникает соблазн у некоторых работодателей перейти на то, чтобы наемных работников объявить самозанятыми и не платить налоги. Что вредно и для общества, и для самих работников, и в конечном итоге для этих работодателей», — сказал Исаев.
Он отметил, что депутаты партии «Единая Россия» в Госдуме провели консультации с правительством РФ, министерством труда готовит законопроект, который более четко пропишет критерии трудовых отношений самозанятых граждан.
«С министерством труда, мы договорились, что в ближайшее время оно готово будет представить нам законопроект, который четко пропишет критерии, и мы внесем это в Трудовой кодекс, отделяющий самозанятых и ИП от трудовых отношений: если есть такие-то признаки, то это трудовые отношения», — добавил Исаев.