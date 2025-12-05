Донской колледж Тульской области стал призером на форуме медиацентров

Первый этап включал в себя конкурсное задание «Лайфхаки Тульского Профтеха». Участники подготовили креативные видеоролики, в которых поделились полезными советами и секретами мастерства в рамках своих профессиональных компетенций. Заключительный день форума был посвящен образовательной программе. Студенты посетили мастер-класс «Рабочие профессии в социальных сетях», в ходе которого познакомились с прикладными инструментами и актуальными трендами для создания вовлекающего контента.