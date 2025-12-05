Донской колледж Тульской области стал призером на форуме медиацентров

Донской политехнический колледж занял призовое место на онлайн-форуме молодежных медиацентров и амбассадоров «Профессионалитета» Тульской области «Команда ПРОФИ». Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по образованию администрации города Донского.
Форум проходил с 24 по 28 ноября и объединил более 550 студентов из 27 профессиональных образовательных организаций региона. Он стал крупнейшей площадкой для обмена опытом в сфере студенческих медиа.
Первый этап включал в себя конкурсное задание «Лайфхаки Тульского Профтеха». Участники подготовили креативные видеоролики, в которых поделились полезными советами и секретами мастерства в рамках своих профессиональных компетенций. Заключительный день форума был посвящен образовательной программе. Студенты посетили мастер-класс «Рабочие профессии в социальных сетях», в ходе которого познакомились с прикладными инструментами и актуальными трендами для создания вовлекающего контента.
По итогам конкурса первое место занял Тульский государственный технологический колледж, второе — Донской политехнический колледж, третье — Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова. Приз зрительских симпатий получила команда Щекинского политехнического колледжа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.