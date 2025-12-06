«Хор, мастер-классы и спектакли»: программа фестиваля «Зимние каникулы на Балтике» в Калининграде

Организаторы опубликовали программу новогоднего фестиваля «Зимние каникулы на Балтике». Праздничные мероприятия пройдут в Калининграде с 25 декабря по 9 января.
В 2025 году власти выделили на проведение «Зимних каникул на Балтике» 21 миллион рублей. Продажу билетов и регистрацию на бесплатные мероприятия откроют 25 ноября на официальном сайте фестиваля. Там также можно ознакомиться с подробной программой.
Программа фестиваля.
25 декабря — спектакль «Династии» в областном драмтеатре (12+);
27 декабря-8 января — детские мастер-классы по созданию новогодних игрушек, фресок и подсвечников в Доме молодёжи; 3 января — кинопоказ фильма «Гараж» и творческая встреча с актёром Михаилом Полицеймако в кинотеатре «Заря» (12+);
4 января — кинопоказ фильма «Джентльмены удачи» и творческая встреча с актёром Андреем Леоновым в кинотеатре «Заря» (12+);
6 января — кинопоказ фильма «Родные» и творческая встреча с актёром Сергеем Шакуровым в кинотеатре «Заря» (12+);
7 января — концерт детского хора «Волшебное Рождество» в областной филармонии (0+);
8 января — кинопоказ фильма «Президент и его внучка» и творческая встреча с актёрами Мариной Зудиной и Павлом Табаковым в кинотеатре «Заря» (12+);
9 января — «Киноконцерт» от Гоши Куценко в «Универсале» (12+).