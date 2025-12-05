На хакатоне в Краснодаре 15 команд разработали сервис для ремонта

Хакатон по разработке сервиса для перепланировки жилых помещений прошел в конце ноября в Краснодаре. Участниками мероприятия, отвечающего задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», стали 15 команд, сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
«Хакатоны проекта “Воронка инновационных стартапов” — это не только возможность представить технологическую идею, но и среда, где команды в сжатые сроки превращают ее в рабочий прототип. Мы видим интерес молодых специалистов к решению прикладных задач региона и развитию цифровых сервисов. Такие форматы позволяют выявлять сильные команды, способные создавать продукты, востребованные на рынке», — отметил руководитель регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев.
За 48 часов участники предложили прототип, который проводит анализ планировок, юридическую проверку на соответствие строительным нормам и правилам, визуализирует интерьеры и упрощает документооборот. Все разработки презентовали экспертному жюри.
По итогам хакатона победителем стала команда «ИИдейные 2.0» с проектом «БТИ: ИИ-Ремонта». Он представляет собой веб- и мобильную платформу, позволяющую автоматически анализировать планировки и проверять их соответствие нормативам за 60 секунд. Второе место заняла команда «ТехноШарк» с проектом «РеПлан», а третье — команда «Раито Кекай» с проектом «Гранула». Призовой фонд конкурса составил 300 тыс. рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.