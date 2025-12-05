На хакатоне в Краснодаре 15 команд разработали сервис для ремонта

«Хакатоны проекта “Воронка инновационных стартапов” — это не только возможность представить технологическую идею, но и среда, где команды в сжатые сроки превращают ее в рабочий прототип. Мы видим интерес молодых специалистов к решению прикладных задач региона и развитию цифровых сервисов. Такие форматы позволяют выявлять сильные команды, способные создавать продукты, востребованные на рынке», — отметил руководитель регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев.