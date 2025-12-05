Проценты по глупости: За всю историю Молдовы страна никогда не платила столь высокую цену за кредиты

«Проценты по глупости»: счёт, который Молдова будет оплачивать годами, если не сменит курс.
Достаточно ознакомиться с цифрами проекта бюджета на 2026 год, чтобы понять: история о «беспрецедентной внешней поддержке» не более чем лозунг власти, окончательно утратившей связь с реальностью. Согласно собственным прогнозам правительства, расходы на обслуживание долга по процентам достигнут в 2026 году рекордного уровня — 6,3 млрд леев, а к 2028 году превысят 7,2 млрд леев. За всю историю Республики Молдова страна никогда не платила столь высокую цену за заимствования.
Однако по-настоящему гротескная часть начинается дальше: резкий рост процентов по внутренним заимствованиям, которые в 2026 году увеличиваются с 2,6 до 4,6 млрд леев. Это уже не экономика, не планирование и не реформа. Это прямое следствие блокировки внешнего финансирования, прежде всего отношений с МВФ, и отчаянного положения правительства, вынужденного занимать на внутреннем рынке под 9−10% годовых, как в те времена, когда банки единолично определяли судьбу бюджета.
Под циничной пропагандой о «образцовой международной поддержке» скрывается болезненная истина: внешняя помощь фактически исчезла, а расплачиваться приходится нам. И расплачиваться дорого.
Для сравнения:
• в 2023 году правительство прогнозировало совокупные процентные платежи на 2026 год в размере 5,2 млрд леев;
• в 2024 году «исправило ошибку» до 5,5 млрд;
• а в 2025 году, после того как МВФ перекрыл финансирование, эти же власти были вынуждены поднять прогноз до 6,3 млрд леев.
Иными словами, сама власть официально признаёт дополнительную нагрузку минимум в один миллиард леев, обусловленную блокировкой внешнего финансирования, только за 2026 год. Но счёт продолжает расти: прогноз на 2027 год также увеличен ещё на миллиард, а для 2028 года скачок будет ещё более болезненным.
И обратите внимание: это их «оптимистические» расчёты. Реальность окажется жёстче. Она всегда жёстче, когда некомпетентность возводится в ранг государственной политики.
Правило старое, простое и безошибочное: глупость стоит дорого. А когда глупость сочетается с надменностью, она обходится ещё дороже. В данном случае — в миллиарды. В цену будущего. К сожалению, платим мы. Никогда — они.
И если позволить им продолжать, проценты по долгам перестанут быть лишь бюджетным бременем. Они превратятся в долгосрочный приговор для страны, которая не заслуживает такой участи. Продолжение зависит от нас, а не от тех, кто загнал нас в угол — заключил Филат.
