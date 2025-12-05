Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проценты по глупости: За всю историю Молдовы страна никогда не платила столь высокую цену за кредиты

Экс-премьер Молдовы Влад Филат раскритиковал проект бюджета на 2026 год.

Источник: Комсомольская правда

«Проценты по глупости»: счёт, который Молдова будет оплачивать годами, если не сменит курс.

Достаточно ознакомиться с цифрами проекта бюджета на 2026 год, чтобы понять: история о «беспрецедентной внешней поддержке» не более чем лозунг власти, окончательно утратившей связь с реальностью. Согласно собственным прогнозам правительства, расходы на обслуживание долга по процентам достигнут в 2026 году рекордного уровня — 6,3 млрд леев, а к 2028 году превысят 7,2 млрд леев. За всю историю Республики Молдова страна никогда не платила столь высокую цену за заимствования.

Однако по-настоящему гротескная часть начинается дальше: резкий рост процентов по внутренним заимствованиям, которые в 2026 году увеличиваются с 2,6 до 4,6 млрд леев. Это уже не экономика, не планирование и не реформа. Это прямое следствие блокировки внешнего финансирования, прежде всего отношений с МВФ, и отчаянного положения правительства, вынужденного занимать на внутреннем рынке под 9−10% годовых, как в те времена, когда банки единолично определяли судьбу бюджета.

Под циничной пропагандой о «образцовой международной поддержке» скрывается болезненная истина: внешняя помощь фактически исчезла, а расплачиваться приходится нам. И расплачиваться дорого.

Для сравнения:

• в 2023 году правительство прогнозировало совокупные процентные платежи на 2026 год в размере 5,2 млрд леев;

• в 2024 году «исправило ошибку» до 5,5 млрд;

• а в 2025 году, после того как МВФ перекрыл финансирование, эти же власти были вынуждены поднять прогноз до 6,3 млрд леев.

Иными словами, сама власть официально признаёт дополнительную нагрузку минимум в один миллиард леев, обусловленную блокировкой внешнего финансирования, только за 2026 год. Но счёт продолжает расти: прогноз на 2027 год также увеличен ещё на миллиард, а для 2028 года скачок будет ещё более болезненным.

И обратите внимание: это их «оптимистические» расчёты. Реальность окажется жёстче. Она всегда жёстче, когда некомпетентность возводится в ранг государственной политики.

Правило старое, простое и безошибочное: глупость стоит дорого. А когда глупость сочетается с надменностью, она обходится ещё дороже. В данном случае — в миллиарды. В цену будущего. К сожалению, платим мы. Никогда — они.

И если позволить им продолжать, проценты по долгам перестанут быть лишь бюджетным бременем. Они превратятся в долгосрочный приговор для страны, которая не заслуживает такой участи. Продолжение зависит от нас, а не от тех, кто загнал нас в угол — заключил Филат.

..

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Стираем вручную в воде комнатной температуры и в темноте: Как сэкономить в Молдове в условиях полной несостоятельности властей — 5 способов.

Министр энергетики призвал экономить — куда уж больше (далее…).

«Что ж, попробуйте дальше сами»: Почему, даже свернув социальные проекты в Молдове, Илан Шор все равно мешает так называемой «оппозиции»?

Стоило Илану Шору заявить о сворачивании социальных проектов в Молдове, включая закрытие социальных магазинов, как тут же отовсюду повылазили те, кто посчитал нужным политика пнуть (далее…).

Пока Майя Санду и ПАС рвались к власти, то считали, что газ по 4,6 лея слишком дорог: Сегодня всех, кто возмущается, что куб стоит почти 30 леев, мигом окрестят «агентом Кремля» и «рукой Москвы».

Глава Минэнергетики Дорин Жунгиету назвал сегодняшний тариф на газ «ценой свободы» (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше