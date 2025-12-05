Проценты по глупости: За всю историю Молдовы страна никогда не платила столь высокую цену за кредиты

Однако по-настоящему гротескная часть начинается дальше: резкий рост процентов по внутренним заимствованиям, которые в 2026 году увеличиваются с 2,6 до 4,6 млрд леев. Это уже не экономика, не планирование и не реформа. Это прямое следствие блокировки внешнего финансирования, прежде всего отношений с МВФ, и отчаянного положения правительства, вынужденного занимать на внутреннем рынке под 9−10% годовых, как в те времена, когда банки единолично определяли судьбу бюджета.