Подведены итоги образовательной программы для талантливых студентов

— Программа грантов — это не только поддержка талантливых студентов, но и способ увидеть, как меняются интересы и ожидания молодых специалистов. Каждый сезон мы наблюдаем высокий уровень подготовки участников и их стремление развиваться. Важно, что многие продолжают путь уже внутри банка — приходят на стажировки и становятся частью команды. Это подтверждает, что программа работает как полноценный карьерный трамплин, — отметила начальник отдела по работе с персоналом ВТБ по ЮФО и СКФО Татьяна Михайлова.