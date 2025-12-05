Ричмонд
Подведены итоги образовательной программы для талантливых студентов

На участие было подано более 7 500 заявок от студентов со всей страны.

Источник: Комсомольская правда

Завершился шестой сезон образовательной программы для талантливых студентов «Именные гранты ВТБ». По итогам финала 30 участников получили гранты по 200 тысяч рублей для реализации своих карьерных планов.

В этом году программа вновь собрала большой интерес. На участие было подано более 7 500 заявок от студентов со всей страны. После отборочного этапа к образовательному курсу были допущены более 1 700 человек, ещё 2 300 студентов присоединились к программе в статусе слушателей.

Курс проходил в онлайн-формате. Над его содержанием работали приглашённые эксперты и сотрудники банка. На протяжении нескольких недель участники посещали лекции, мастер-классы и выполняли задания. Финальное мероприятие состоялось 4 декабря и включало выступления экспертов банка, дискуссию о профессиональном будущем молодых специалистов, интерактивные форматы и церемонию награждения. Помимо 30 победителей, еще 250 студентов получили сертификаты участников, памятные подарки и возможность ускоренного отбора на стажировки в банке.

— Программа грантов — это не только поддержка талантливых студентов, но и способ увидеть, как меняются интересы и ожидания молодых специалистов. Каждый сезон мы наблюдаем высокий уровень подготовки участников и их стремление развиваться. Важно, что многие продолжают путь уже внутри банка — приходят на стажировки и становятся частью команды. Это подтверждает, что программа работает как полноценный карьерный трамплин, — отметила начальник отдела по работе с персоналом ВТБ по ЮФО и СКФО Татьяна Михайлова.

За шесть лет программа собрала более 42 тысяч заявок. Более 130 финалистов получили гранты на профессиональное развитие, и свыше 100 человек впоследствии присоединились к команде банка.