Подведены итоги образовательной программы для талантливых студентов

Завершился шестой сезон образовательной программы для талантливых студентов «Именные гранты ВТБ». По итогам финала 30 участников получили гранты по 200 тысяч рублей для реализации своих карьерных планов.
В этом году программа вновь собрала большой интерес. На участие было подано более 7 500 заявок от студентов со всей страны. После отборочного этапа к образовательному курсу были допущены более 1 700 человек, ещё 2 300 студентов присоединились к программе в статусе слушателей.
Курс проходил в онлайн-формате. Над его содержанием работали приглашённые эксперты и сотрудники банка. На протяжении нескольких недель участники посещали лекции, мастер-классы и выполняли задания. Финальное мероприятие состоялось 4 декабря и включало выступления экспертов банка, дискуссию о профессиональном будущем молодых специалистов, интерактивные форматы и церемонию награждения. Помимо 30 победителей, еще 250 студентов получили сертификаты участников, памятные подарки и возможность ускоренного отбора на стажировки в банке.
— Программа грантов — это не только поддержка талантливых студентов, но и способ увидеть, как меняются интересы и ожидания молодых специалистов. Каждый сезон мы наблюдаем высокий уровень подготовки участников и их стремление развиваться. Важно, что многие продолжают путь уже внутри банка — приходят на стажировки и становятся частью команды. Это подтверждает, что программа работает как полноценный карьерный трамплин, — отметила начальник отдела по работе с персоналом ВТБ по ЮФО и СКФО Татьяна Михайлова.
За шесть лет программа собрала более 42 тысяч заявок. Более 130 финалистов получили гранты на профессиональное развитие, и свыше 100 человек впоследствии присоединились к команде банка.