В Нижний Тагил поступили 30 новых автобусов

Парк пассажирского транспорта Нижнего Тагила пополнили 30 новых автобусов, поступивших в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
После завершения всех необходимых процедур, связанных с приемкой техники, оформлением документации и обучением водителей, на маршруты выйдут 18 автобусов большой вместимости и 12 — среднего класса. В настоящее время муниципальный транспорт осуществляет пассажирские перевозки по 16 внутригородским маршрутам.
«Спасибо федеральным проектам, Минпромторгу России, областному правительству за то, что у нас есть уникальная возможность обновлять парк пассажирского транспорта в Нижнем Тагиле. Время показало, что решение о возобновлении работы муниципального автотранспорта было абсолютно правильным. Мы расширяем возможности в организации пассажирских перевозок. Предстоит провести еще немало подготовительной работы, и примерно в конце января новые автобусы выйдут на маршруты. Они современные и оснащены всем необходимым оборудованием», — отметил глава города Владислав Пинаев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.