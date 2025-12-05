В Нижний Тагил поступили 30 новых автобусов

«Спасибо федеральным проектам, Минпромторгу России, областному правительству за то, что у нас есть уникальная возможность обновлять парк пассажирского транспорта в Нижнем Тагиле. Время показало, что решение о возобновлении работы муниципального автотранспорта было абсолютно правильным. Мы расширяем возможности в организации пассажирских перевозок. Предстоит провести еще немало подготовительной работы, и примерно в конце января новые автобусы выйдут на маршруты. Они современные и оснащены всем необходимым оборудованием», — отметил глава города Владислав Пинаев.