В Госдуму внесли проект о госфинансировании анимационных фильмов для детей

В Госдуму внесли проект о полном госфинансировании анимационных фильмов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о полном государственном финансировании национальных анимационных фильмов для детей и юношества, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Представляется целесообразным внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие государственное финансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100 процентов сметной стоимости их производства и проката», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что такие изменения позволят существенно улучшить условия хозяйствования отечественных анимационных студий в условиях недоступности большинства зарубежных рынков и фестивалей, а также нивелировать негативные последствия ограничений на сделки с контентом российского производства, введенных в отношении России рядом недружественных стран.

«Подобная мера также позволит улучшить положение ключевых партнеров анимационных студий по дистрибуции — кинотеатральных сетей, вызванное возникшим дефицитом высококачественного кинотеатрального контента», — добавляется в документах.