В Ростове полицейские изъяли контрафактный табак на более чем 50 млн рублей

В Ростове изъяли свыше 400 000 пачек контрафактных сигарет.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове выявили преступную группу, занимавшуюся поставками и сбытом немаркированной табачной продукции. Всего у них изъяли табака на более чем 50 млн рублей. Об этом сообщили в главке донской полиции.

По данным ведомства, в преступную группу входили более шести дончан. Они организовали канал поставки контрафактного табака на территорию Ростовской области и Донецкой Народной Республики.

Полицейские провели обыски в местах хранения продукции в Ростове и области. В результате было изъято 733 коробки с табаком, что составляет свыше 400 000 пачек сигарет различных марок.

Предварительная стоимость изъятой немаркированной продукции оценивается более чем в 50 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327.1 Уголовного кодекса РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия либо их использование»).

