На первых выходных зимы в Уфе пройдут сельхозярмарки

6 и 7 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе организуют 6 и 7 декабря масштабные сельскохозяйственные ярмарки. На них горожане и гости столицы смогут купить продукты напрямую у башкирских производителей. Торговля, как сообщает мэрия, будет осуществляться с 9:00 до 16:00.

Завтра ярмарки развернутся на семи площадках:

— на участке улицы Правды от Ухтомского до Новороссийской;

— на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей;

— на пересечении улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина;

— на двух площадках по улице Рабкоров (дома 3,5,7 и 20);

— перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье торговля продолжится на всех этих площадках, кроме улицы Правды, которая будет закрыта для движения.

Для проведения ярмарки в Демском районе участок улицы Правды от Ухтомского до Новороссийской будет перекрыт с 07:00 до 16:00. Городские службы просят водителей заранее учитывать это временное ограничение при планировании маршрутов.

