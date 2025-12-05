На первых выходных зимы в Уфе пройдут сельхозярмарки

В Уфе организуют 6 и 7 декабря масштабные сельскохозяйственные ярмарки. На них горожане и гости столицы смогут купить продукты напрямую у башкирских производителей. Торговля, как сообщает мэрия, будет осуществляться с 9:00 до 16:00.
Завтра ярмарки развернутся на семи площадках:
— на участке улицы Правды от Ухтомского до Новороссийской;
— на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей;
— на пересечении улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина;
— на двух площадках по улице Рабкоров (дома 3,5,7 и 20);
— перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье торговля продолжится на всех этих площадках, кроме улицы Правды, которая будет закрыта для движения.
Для проведения ярмарки в Демском районе участок улицы Правды от Ухтомского до Новороссийской будет перекрыт с 07:00 до 16:00. Городские службы просят водителей заранее учитывать это временное ограничение при планировании маршрутов.
