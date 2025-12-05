Яркий символ Нового года: откуда в Россию везут мандарины

Один из самых ярких, вкусных и ароматных символов наступающего Нового года — мандарины — вовсю украшает прилавки столичных магазинов. И, по заверению специалистов, их стоимость в текущем сезоне почти на четверть ниже, чем в прошлом, что само по себе уже можно считать маленьким свершившимся чудом. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, связано это прежде всего с хорошим урожаем, собранным в Турции, да и отечественная валюта не подкачала, продемонстрировав стабильность по отношению к доллару.