Яркий символ Нового года: откуда в Россию везут мандарины

Один из самых ярких, вкусных и ароматных символов наступающего Нового года — мандарины — вовсю украшает прилавки столичных магазинов. И, по заверению специалистов, их стоимость в текущем сезоне почти на четверть ниже, чем в прошлом, что само по себе уже можно считать маленьким свершившимся чудом. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, связано это прежде всего с хорошим урожаем, собранным в Турции, да и отечественная валюта не подкачала, продемонстрировав стабильность по отношению к доллару.
— Сейчас минимальная цена на мандарины в крупных торговых сетях начинается от 100 рублей за килограмм, — констатировал он.
География поставок в нашу страну широкая — сладкими цитрусовыми с нами с радостью делятся Абхазия, Турция, Марокко, ЮАР и Египет.
Одним из самых популярных сортов считаются измирские мандарины, которые выращивают в одноименной турецкой провинции. Они легко чистятся, сочные и обладают насыщенным вкусом. При этом, в отличие от других турецких мандаринов, считаются деликатесом и стоят чуть дороже — 290 рублей за килограмм.
— Главная отличительная особенность — средний размер и глянцевая кожа. Эти мандарины ни с чем не спутаешь. Самый вкусный сорт! — отметила продавщица фруктов на одном из городских рынков Татьяна Степанова.
Второе по популярности место в предпочтениях горожан занимают абхазские мандарины. Они отличаются небольшим размером, слегка сплюснутой формой и матовой кожурой. Есть у цитрусовых из Абхазии еще два признака, которые развеют все сомнения в происхождении продукта: это зеленоватый кружок у плодоножки, а еще после трения кожуры абхазского мандарина на руках остается зеленый налет. Стоимость за килограмм — 240 рублей.
— Еще одна характерная особенность — отсутствие косточек. У абхазских мандаринов их практически не бывает, — добавила продавец.
В последние годы активно набирают популярность мини-мандарины с веточками. Их характерная особенность — маленький размер и насыщенный аромат.
— Многих привлекают веточки, которые украшают стол и создают настроение праздника. Но у турецкого продукта вкус более сладкий, поэтому я рекомендую отдавать предпочтение именно ему, — пояснила технолог пищевой продукции Александра Соколова.
Традиционно топ мандаринов закрывает сорт «клеменголд» из Марокко. Эти цитрусовые небольшого размера, очень сладкие. Именно этот сорт нередко используют для приготовления различных блюд. Он появился на рынке несколько лет назад и стал отличной альтернативой турецким мандаринам с кислинкой.
— Это самые дорогие мандарины из списка тех, которые предпочитают москвичи, — 340 рублей за килограмм. К сожалению, их не так часто встретишь на полках, но покупатели их очень любят, — отметила Александра Соколова.
При выборе мандаринов ориентироваться следует на ряд признаков. Кожура цитрусовых должна быть гладкой, без морщин и шелушений. Темные пятна, коричневая сетка, плесень или повреждения свидетельствуют об испорченности фруктов.
Употребление мандаринов полезно для поддержания иммунитета и зрения. А кожура плодов широко используется в некоторых азиатских странах для лечения заболеваний ЖКТ, болезней дыхательных путей и авитаминоза. Однако, как и любые другие продукты, употреблять их следует правильно: обязательно мыть и знать меру.
— Для взрослого человека норма потребления — 4−5 штук в день. Не стоит есть мандарины натощак и сочетать с алкоголем, молоком или животными белками. Это может привести к расстройству желудка и обострению язвы или гастрита, — рассказала врач Лариса Алексеева.
А у детей при переедании из-за избытка кислотности может возникнуть дерматит, поэтому малышам не стоит давать больше двух плодов в день.