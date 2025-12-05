Дважды некачественно заменяли лобовое стекло. В Гомеле суд защитил права автовладельца

Дошедший до суда спор развернулся из-за некачественной замены лобового стекла в авто. Гомельчанин обратился за этой услугой в автофирму. Стекло было заменено. Стоимость оказанной услуги составила Br380, из которых Br280 — стоимость стекла, и Br100 — стоимость работы по замене стекла. «Однако после начала эксплуатации автомобиля с новым лобовым стеклом сразу выявилась проблема излишнего напряжения для глаз и блики от света фар встречных автомобилей. Об этой проблеме автомобилист незамедлительно сообщил ответчику, который предложил провести проверку качества стекла путем осмотра работником ответчика», — пояснили в областном суде.