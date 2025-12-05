Дважды некачественно заменяли лобовое стекло. В Гомеле суд защитил права автовладельца

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля защитил права потребителя по договору о замене лобового стекла автомобиля, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.
Дошедший до суда спор развернулся из-за некачественной замены лобового стекла в авто. Гомельчанин обратился за этой услугой в автофирму. Стекло было заменено. Стоимость оказанной услуги составила Br380, из которых Br280 — стоимость стекла, и Br100 — стоимость работы по замене стекла. «Однако после начала эксплуатации автомобиля с новым лобовым стеклом сразу выявилась проблема излишнего напряжения для глаз и блики от света фар встречных автомобилей. Об этой проблеме автомобилист незамедлительно сообщил ответчику, который предложил провести проверку качества стекла путем осмотра работником ответчика», — пояснили в областном суде.
Работник сервиса сам проехал на авто и подтвердил наличие недостатков, поэтому заказчику предложили заменить лобовое стекло на другое этой же торговой марки. Истец согласился. Однако ситуация повторилась, выявлены те же недостатки. «Ответчик предложил установить стекло другой торговой марки меньшей стоимостью. Автовладельцу возвращена разница. Но в ходе эксплуатации автомобиля проявились ранее выявленные недостатки с искажением изображения, что вызывает сильное напряжение зрения», — рассказали детали в суде.
Фирма неоднократно безуспешно пыталась устранить недостаток лобового стекла. Тогда автовладелец решил расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. Он направил ответчику претензию с этими требованиями. На следующий день получил письменный отказ.
По заключению судебной автотехнической экспертизы, ветровое стекло имеет видимое оптическое искажение изображения объектов внешней окружающей обстановки, которое может свидетельствовать о наличии недостатка стекла и его несоответствии требованиям ГОСТ. Работы по монтажу также проведены некачественно: в процессе установки стекла образовались наслоения спецклея на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля и непосредственно на внешней поверхности самого стекла.
После некачественного выполнения работ ответчик не устранил недостатки в установленный законодательством срок безвозмездно.
Решением суда Советского района Гомеля расторгнут договор купли-продажи и установки ветрового стекла. С ответчика в пользу истца взыскана сумма по договору — Br330, а истец должен передать ответчику ветровое стекло, установленное на его автомобиль. Также с ответчика в пользу истца взыскана неустойка в размере Br100 и Br200 в качестве компенсации морального вреда, разрешен вопрос о судебных расходах.
Судебная коллегия Гомельского областного суда оставила это решение без изменения. Оно вступило в законную силу. -0-