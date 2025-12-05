Ричмонд
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» отремонтировали два моста

Под Ростовом два моста на трассе М-4 «Дон» открыли после реконструкции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершился капитальный ремонт двух мостов на федеральной трассе М-4 «Дон». Информацию об окончании работ подтвердили в Государственной компании «Автодор».

Работы проводились путепроводе основной трассы в районе примыкания к Восточному шоссе Батайска и на Аксайском мосту.

Специалисты выполнили ремонт, который включил восстановление мостового полотна и опорных частей, ремонт балок пролетных строений, а также устройство монолитной железобетонной плиты для проезжей части. Также была обустроена полимерно-битумная гидроизоляция и новые деформационные швы. На завершающем этапе рабочие уложили литой асфальтобетон и верхний слой дорожного покрытия, в том числе на пешеходных тротуарах. Также на объектах смонтировали перила и барьерные ограждения и организовали систему водоотвода.

Работы проводились в два этапа: сначала на правой, а затем на левой части каждого сооружения, что позволило сохранить бесперебойное движение транспорта.

В настоящее время все полосы на отремонтированных участках открыты для движения.

