В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» отремонтировали два моста

Специалисты выполнили ремонт, который включил восстановление мостового полотна и опорных частей, ремонт балок пролетных строений, а также устройство монолитной железобетонной плиты для проезжей части. Также была обустроена полимерно-битумная гидроизоляция и новые деформационные швы. На завершающем этапе рабочие уложили литой асфальтобетон и верхний слой дорожного покрытия, в том числе на пешеходных тротуарах. Также на объектах смонтировали перила и барьерные ограждения и организовали систему водоотвода.