В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» отремонтировали два моста

В Ростовской области завершился капитальный ремонт двух мостов на федеральной трассе М-4 «Дон». Информацию об окончании работ подтвердили в Государственной компании «Автодор».
Работы проводились путепроводе основной трассы в районе примыкания к Восточному шоссе Батайска и на Аксайском мосту.
Специалисты выполнили ремонт, который включил восстановление мостового полотна и опорных частей, ремонт балок пролетных строений, а также устройство монолитной железобетонной плиты для проезжей части. Также была обустроена полимерно-битумная гидроизоляция и новые деформационные швы. На завершающем этапе рабочие уложили литой асфальтобетон и верхний слой дорожного покрытия, в том числе на пешеходных тротуарах. Также на объектах смонтировали перила и барьерные ограждения и организовали систему водоотвода.
Работы проводились в два этапа: сначала на правой, а затем на левой части каждого сооружения, что позволило сохранить бесперебойное движение транспорта.
В настоящее время все полосы на отремонтированных участках открыты для движения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.