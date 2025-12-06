Открытие поликлиники на улице Расковой в Калининграде перенесли на январь 2026 года

В настоящее время проводятся пусконаладочные работы индивидуального теплового пункта, проверка работы системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Также ведётся установка оборудования и мебели в помещениях поликлиники. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 25.12.2025, после чего будут осуществляться мероприятия по получению санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его действующим санитарным правилам и гигиеническим нормативам и лицензии на осуществление в нём медицинской деятельности. Предполагаемый срок открытия — январь 2026 года, — говорится в ответе Минздрава.
Учреждение на Расковой рассчитано на 365 посещений в смену. В поликлинике откроют кабинеты узких специалистов, терапевтов, функциональной диагностики, дневной стационар. Для оказания медицинской помощи приобрели современное оборудование: маммограф, прибор для электрокардиограммы, аппараты для УЗИ, рентген. В настоящее время трудоустроено 16 врачей и 26 специалистов со средним медицинским образованием. Набор персонала ещё продолжается.
С 2020 года поликлиника для взрослых на Расковой закрыта на реконструкцию. Сейчас помощь населению оказывают в детском учреждении на улице Огарёва. Строительством здания на Расковой занимается ООО «Мириам». С компанией заключили контракт на 300 миллионов рублей. Сроки сдачи неоднократно сдвигали из-за задержек поставок кирпича и сложности с прокладкой наружных инженерных сетей.
После открытия учреждения на Расковой детская поликлиника на Огарёва заработает в полном объёме. В перспективе её также планируют капитально отремонтировать или реконструировать. Власти обещают начать разработку проектной документации в 2026 году.