Открытие поликлиники на улице Расковой в Калининграде перенесли на январь 2026 года

В настоящее время проводятся пусконаладочные работы индивидуального теплового пункта, проверка работы системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Также ведётся установка оборудования и мебели в помещениях поликлиники. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 25.12.2025, после чего будут осуществляться мероприятия по получению санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его действующим санитарным правилам и гигиеническим нормативам и лицензии на осуществление в нём медицинской деятельности. Предполагаемый срок открытия — январь 2026 года, — говорится в ответе Минздрава.