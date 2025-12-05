«Не европейцы, а конкретные лидеры». Политолог о желании Европы продолжать конфликт в Украине

«Какое это имеет отношение к военным действиям, которые идут уже четвертый год между Россией и Украиной? Кроме того, есть масса критериев для того, чтобы какая-то страна вошла в Европейский союз. Сначала ее уничтожают технологически, экономически, начинают регулировать рынок и производства. То есть опускают по самое не могу. По крайней мере, так было с восточноевропейскими странами», — сказал Пламен Пасков. Кроме того, добавил он, для принятия той или иной страны в Евросоюз должен быть достигнут консенсус между всеми странами ЕС, чего сейчас нет.