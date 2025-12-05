«Не европейцы, а конкретные лидеры». Политолог о желании Европы продолжать конфликт в Украине

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе все больше лидеров выражают недовольство политикой так называемой коалиции желающих, а простые европейцы не желают продолжения конфликта в Украине. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил болгарский политолог Пламен Пасков.
Политолог обратил внимание, что ранее в СМИ появился европейский план урегулирования конфликта на Украине. Он представляет собой альтернативу инициативе президента США Дональда Трампа. Один из пунктов европейского плана касается членства Украины в Евросоюзе. По мнению Пламена Паскова, это условие является нереалистичным.
«Какое это имеет отношение к военным действиям, которые идут уже четвертый год между Россией и Украиной? Кроме того, есть масса критериев для того, чтобы какая-то страна вошла в Европейский союз. Сначала ее уничтожают технологически, экономически, начинают регулировать рынок и производства. То есть опускают по самое не могу. По крайней мере, так было с восточноевропейскими странами», — сказал Пламен Пасков. Кроме того, добавил он, для принятия той или иной страны в Евросоюз должен быть достигнут консенсус между всеми странами ЕС, чего сейчас нет.
«Есть кислые моменты для Банковой». Политолог про мирный план Трампа и роль «коалиции желающих».
Политолог также обратил внимание, что за всю Европу почему-то говорят отдельные страны, а одна из них — Великобритания — и вовсе не является членом Евросоюза. Более того, все больше европейских лидеров занимают конфликтующую позицию в отношении так называемой коалиции желающих.
«Количество стран, которые не то, что саботируют такую политику, но прямо говорят, что с ней не согласны, соизмеримо с этой коалицией желающих. Почему одни внезапно решили говорить за всех? Так что я против неправильного определения, что европейцы за продолжение войны в Украине. Не европейцы, а конкретные лидеры», — подчеркнул Пламен Пасков. -0-