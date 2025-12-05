Ричмонд
Белорус Вадим Галыгин и имеющий корни в республике Леонид Якубович могут стать лучшими телеведущими России

Связанные с Беларусью Галыгин и Якубович могут стать лучшими ведущими России.

Источник: Комсомольская правда

Марат Башаров, который регулярно играет на сцене Музыкального театра в Минске и в качестве режиссера поставил там спектакль, а также имеющий белорусские корни Леонид Якубович претендуют на звание лучшего телеведущего России. Среди претендентов на награду — и уроженец Борисова, белорус Вадим Галыгин. Соответствующий конкурс проводит KP.RU.

Конкуренцию им составляют, среди прочих, Дмитрий Губерниев, Александр Гордон, Гарил Харламов, Валдис Пельш.

Проводится аналогичный конкурс и среди ведущих: там предсказуемо фигурирует наставница «Фактор.by» Ольга Бузова. В номинации — и Лариса Гузеева, и Роза Сябитова, и Лера Кудрявцева, и Юлия Барановская.

