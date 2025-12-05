Белорус Вадим Галыгин и имеющий корни в республике Леонид Якубович могут стать лучшими телеведущими России

Марат Башаров, который регулярно играет на сцене Музыкального театра в Минске и в качестве режиссера поставил там спектакль, а также имеющий белорусские корни Леонид Якубович претендуют на звание лучшего телеведущего России. Среди претендентов на награду — и уроженец Борисова, белорус Вадим Галыгин. Соответствующий конкурс проводит KP.RU.