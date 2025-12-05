За месяц экспорт зерна из Ростовской области вырос на 165 тысяч тонн

В ноябре 2025 года из Ростовской области было поставлено на экспорт 655 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Данная информация была озвучена специалистами управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Весь объем продукции прошел необходимый контроль и был оформлен для отправки через морские порты, расположенные в Ростовской области. Ключевыми направлениями для зернового экспорта традиционно выступили Турция и Грузия, а также ряд других государств.
Ведомство отметило, что отгрузка осуществлялась при полном пакете сопроводительных документов. Они подтверждали надлежащее фитосанитарное состояние грузов, а также их качество и безопасность в соответствии с установленными требованиями стран-получателей.
Напомни, что в октябре экспорт зерна и продуктов его переработки составлял 490 тысяч тонн, что на 165 тысяч тонн меньше, чем в ноябре.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.