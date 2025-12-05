За месяц экспорт зерна из Ростовской области вырос на 165 тысяч тонн

В ноябре 2025 года из Ростовской области было поставлено на экспорт 655 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Данная информация была озвучена специалистами управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия.