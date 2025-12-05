Яркая домашняя победа: «Салават Юлаев» обыграл со счетом 4:1 «Ак Барс»

Сегодня, 5 декабря, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Шелдон Ремпал (забросил шайбу в ворота соперников на восьмой и 32-й минутах матча), Девин Броссо (54) и Джек Родуолд (59). За команду гостей отличился лишь Александр Хмелевский (29).
«СЮ» после 33 игр с 31 очком занимает седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 7 декабря. Команда схлестнется в столице Башкирии с московским «ЦСКА».
