В России создали Международную ассоциацию добровольческих организаций DOBRO

Международную ассоциацию волонтерских и некоммерческих организаций DOBRO учредили на форуме «Мы вместе» в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе добро.рф.
Главной целью ассоциации станет укрепление международного гуманитарного сотрудничества между общественными объединениями и НКО стран — участниц СНГ и других дружественных государств. Объединение позволит обмениваться опытом и лучшими практиками, проводить совместные образовательные программы, исследовать гражданский сектор и предлагать решения, способные развивать некоммерческий сектор как в каждой из стран, так и на наднациональном уровне.
«Тот опыт, который накоплен в России за годы реализации инициативы #МЫВМЕСТЕ, станет полезен для участников создаваемой сегодня международной ассоциации. Это и инфраструктура, и конкретные проекты, и, наверное, то, что делает всех нас сегодня здесь вместе едиными — особое отношение к добрым делам, к волонтерству, к добровольчеству, к помощи близким. И я уверен, что ассоциация станет ярким примером сотрудничества на благо народов наших стран», — сказал начальник Управления Администрации Президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов.
Среди принципов работы ассоциации — добровольность участия и равноправие членов, открытость и прозрачность деятельности, уважение человеческого достоинства и универсальных прав человека, взаимное доверие и уважение культурных различий, а также недискриминация, инклюзивность и равные возможности для всех, защита уязвимых групп, включая детей и молодежь, приверженность деполитизированному гуманитарному сотрудничеству, направленному на практическую помощь и устойчивое развитие.
«Мы это делаем ради того, чтобы дружба, которая сейчас у нас есть, становилась нормой жизни, практикой профессионального партнерства и лидерства, которое страны берут на себя в продвижении гуманитарной повестки в мире. Приглашаю в команду также финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ: вне зависимости от континента и страны у нас с вами общие цели и ценности — милосердие, гуманизм, взаимовыручка и взаимопомощь. Мы уверены, что, объединившись, можно сделать гораздо больше», — рассказал председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.