Историческую часть поселка Старая Майна благоустроили в Ульяновской области

Благоустройство общественной территории в исторической части поселка Старая Майна в Ульяновской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Старомайнского района.
На пешеходных дорожках уложили плитку, установили скамейки, качели с навесами и арт-объекты. Среди них — скульптура «Волжская рыба. Осетр». Также теперь там есть амфитеатр для проведения различных мероприятий.
Для гостей поселка смонтировали информационные стенды, на которых можно прочитать историю населенного пункта. В порядок привели и улицу Советскую рядом с храмом. Теперь она полностью пешеходная.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.