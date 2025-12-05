В Михайловке Волгоградской области подвели итоги олимпиады «Мастер кода»

По итогам олимпиады в номинации «Программирование на языке Python» в категории «Стартовый уровень» награды получили Дмитрий Бабаев и Владислав Силантьев из Михайловки и Никита Серединцев из города Калач-на-Дону. Лидерами в базовом уровне стали Владислав Калугин из Хакасии, а также Любовь Прокопьева и Кирилл Попик из Иркутской области. В номинации «Программирование на языке Java» все призовые места в двух уровнях заняли участники из Михайловки.