В Михайловке Волгоградской области подвели итоги олимпиады «Мастер кода»

Финал II Всероссийской олимпиады по программированию «Мастер кода» состоялся в конце ноября в городе Михайловка Волгоградской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном комитете образования и науки.
Всего на конкурс было подано 140 заявок. На первом этапе эксперты отобрали 66 лучших работ, право выступить в очном финале получили 32 юных программиста из Волгоградской, Иркутской, Ростовской областей и Республики Хакасия. Участникам предстояло решить алгоритмические задачи за ограниченное время.
По итогам олимпиады в номинации «Программирование на языке Python» в категории «Стартовый уровень» награды получили Дмитрий Бабаев и Владислав Силантьев из Михайловки и Никита Серединцев из города Калач-на-Дону. Лидерами в базовом уровне стали Владислав Калугин из Хакасии, а также Любовь Прокопьева и Кирилл Попик из Иркутской области. В номинации «Программирование на языке Java» все призовые места в двух уровнях заняли участники из Михайловки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.