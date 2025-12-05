Валдис Пельш и Валя Карнавал заменили белоруса Дмитрия Шепелева в обновленном телешоу «Достояние Республики»

Ранее мы писали о том, что Вадим Галыгин, имеющий белорусские корни Леонид Якубович, а также регулярно играющий на сцене Музыкального театра Минска Марат Башаров участвуют в конкурсе на звание лучшего телеведущего России (среди телеведущих-дам — тоже знакомые все лица).