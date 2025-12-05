Валдис Пельш и Валя Карнавал заменили белоруса Дмитрия Шепелева в обновленном телешоу «Достояние Республики»

В новом сезоне популярно шоу российского Первого канала, который стартует в пятницу, 5 декабря 2025 года, появятся новые ведущие. Место уроженца Минска Дмитрия Шепелева займет российская певица и блогер Валя Карнавал. Ее соведущим станет опытнейший Валдис Пельш.
Как рассказали на Первом канале, концепция программы несколько изменилась: выпуски шоу будут посвящены не корифеям советской эстрады, а современным популярным артистам. Это Полина Гагарина, Елена Ваенга, Сергей Шнуров, Дмитрий Маликов, Сергей Трофимов и Сосо Павлиашвили.
Героем же первого выпуска станет Дима Билан, который, кстати, недавно легко и просто собрал аншлаг на самой большой концертной площадке Беларуси, в «Минск-Арене».
Ранее мы писали о том, что Вадим Галыгин, имеющий белорусские корни Леонид Якубович, а также регулярно играющий на сцене Музыкального театра Минска Марат Башаров участвуют в конкурсе на звание лучшего телеведущего России (среди телеведущих-дам — тоже знакомые все лица).