В Могилеве открылась постоянная экспозиция в честь 35-летия художественного музея имени П. В. Масленникова

Начальник отдела народного творчества, культурно-досуговой деятельности и учреждений образования Александр Глуздов сказал, что сегодня поистине знаковая дата. «Мы открываем новую постоянную экспозицию в музее. Это, безусловно, яркое продолжение еще одного праздничного события — 35-летнего юбилея. Я хотел бы поблагодарить руководителей, которые стояли у истоков этого музея и которые сейчас продолжают его славные традиции. Сегодня наши музеи выполняют особую функцию и миссию — это больше, чем культурные центры, это центры воспитательной работы, это центры патриотического воспитания нашей молодежи. Музеи объединяли и объединяют поколения, так было и так будет, — отметил он. — Я хочу пожелать нашему музею новых творческих проектов. Уверен, они будут востребованы зрителями и посетителями».