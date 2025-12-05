В Могилеве открылась постоянная экспозиция в честь 35-летия художественного музея имени П. В. Масленникова

5 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В честь 35-летия Могилевского художественного музея имени П. В. Масленникова открылись выставочный проект и постоянная экспозиция «Изобразительное искусство Приднепровского края», передает корреспондент БЕЛТА.
Постоянная экспозиция включает в себя более 100 произведений искусства — живописи и графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Все они выполнены в различных жанрах и удивляют разнообразием техник. Ретроспективная направленность экспозиции дает возможность проследить этапы развития искусства Могилевского региона от начала ХХ века до современности и увидеть, как искусство Могилевщины, начиная с академизма, пришло к узнаваемым тенденциям мирового искусства.
Особенность коллекций, собранных в музее, заключается в том, что особое внимание уделяется творчеству тех мастеров, которые родились, жили или живут и работают в Приднепровском крае.
Начальник отдела народного творчества, культурно-досуговой деятельности и учреждений образования Александр Глуздов сказал, что сегодня поистине знаковая дата. «Мы открываем новую постоянную экспозицию в музее. Это, безусловно, яркое продолжение еще одного праздничного события — 35-летнего юбилея. Я хотел бы поблагодарить руководителей, которые стояли у истоков этого музея и которые сейчас продолжают его славные традиции. Сегодня наши музеи выполняют особую функцию и миссию — это больше, чем культурные центры, это центры воспитательной работы, это центры патриотического воспитания нашей молодежи. Музеи объединяли и объединяют поколения, так было и так будет, — отметил он. — Я хочу пожелать нашему музею новых творческих проектов. Уверен, они будут востребованы зрителями и посетителями».
Александр Глуздов зачитал приветственный адрес от начальника управления культуры Могилевского облисполкома Александра Жигуна. В нем, в частности, отмечается, что за 35 лет музей стал сокровищницей культурного наследия региона, хранящей более 8 тыс. экспонатов, включая подлинники работ известных живописцев и копию оригинальной Могилевской батарейки. «Его стены помнят начало ХХ века, когда здесь размещался Могилевский государственный исторический музей и хранилась наивеличайшая святыня Беларуси — крест Евфросинии Полоцкой», — говорится в обращении. Александр Жигун пожелал коллективу здоровья, творческих успехов и новых востребованных проектов.
Жители, гости города и области в залах новой постоянной экспозиции музея научатся общаться на новом языке — языке искусств, который объединяет народы и эпохи. -0-