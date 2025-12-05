В Новороссийске прошел юбилейный конкурс «Юный предприниматель»

Пятый юбилейный конкурс «Юный предприниматель» состоялся в Новороссийске Краснодарского края в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городской администрации.
«Конкурс “Юный предприниматель” не только развивает у детей и подростков необходимые для бизнеса навыки, но и способствует формированию активной гражданской позиции, креативного мышления и умения эффективно работать в команде. Эти качества являются фундаментом для успешного будущего как в профессиональной сфере, так и в жизни в целом», — отметили в городском управлении инвестиций и развития предпринимательства.
В этом году мероприятие расширило свои границы и приобрело региональный масштаб, собрав талантливых школьников не только из Новороссийска, но и из Анапы, Крымска и Геленджика. Всего на конкурс было подано 80 заявок, из которых 24 проекта прошли в финал.
По итогам конкурса победителей и призеров определили в восьми номинациях. Так, в число лучших вошли проекты «Сервис аренды снаряжения для отдыха», «Столярня юного мастера», «Создание анимации и рекламных роликов» и другие. Победители получили ценные призы, включающие сертификаты на обучение в детской бизнес-школе, планшеты, ноутбуки и другие современные гаджеты, которые помогут в дальнейшей реализации проектов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.