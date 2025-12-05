Свыше Br12 тыс. выплатила минская организация работнику за незаконное увольнение

Урегулировать трудовой спор в досудебном порядке не удалось. Точку в этом деле поставил суд. Профсоюз помог работнику подготовить процессуальные документы и представлял его интересы в суде. Итог — принято решение восстановить работника в прежней должности и на тех же условиях, отменить дисциплинарное взыскание в виде выговора, взыскать с организации в пользу работника средний заработок за время вынужденного прогула, который длился около трех месяцев, а также персональную надбавку и премию.