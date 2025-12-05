Свыше Br12 тыс. выплатила минская организация работнику за незаконное увольнение

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше Br12 тыс. за незаконное увольнение выплатила минская организация работнику по решению суда. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов.
Работник одной из столичных организаций сферы торговли получил от нанимателя уведомление о непродлении трудовых отношений в связи с истечением срока действия контракта. Мужчина хотел продолжить трудиться на прежних условиях, что и озвучил администрации предприятия в письменной форме. Однако согласия нанимателя не получил, а в последний день работы заработал еще и дисциплинарное взыскание за отказ выполнить поручение руководства. К разрешению трудового спора подключился профсоюз.
«Правовой инспекцией труда отраслевого профсоюза были изучены все необходимые документы. Коллективным договором организации предусмотрена гарантия на продление трудовых отношений с добросовестными работниками. Безусловно, эта норма обязательна к исполнению. Важно подчеркнуть и то, что несмотря на имеющиеся вопросы к работнику со стороны руководства, к дисциплинарной ответственности он не привлекался до момента получения уведомления о прекращении трудовых отношений», — отметил главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Андрей Кошаркар.
Урегулировать трудовой спор в досудебном порядке не удалось. Точку в этом деле поставил суд. Профсоюз помог работнику подготовить процессуальные документы и представлял его интересы в суде. Итог — принято решение восстановить работника в прежней должности и на тех же условиях, отменить дисциплинарное взыскание в виде выговора, взыскать с организации в пользу работника средний заработок за время вынужденного прогула, который длился около трех месяцев, а также персональную надбавку и премию.
Кроме того, наниматель возместил мужчине и моральный вред. В общей сумме работнику выплачено свыше Br12 тыс.
Вопросы продления трудовых отношений в практике юристов ФПБ встречаются довольно часто. Например, работников интересует, может ли наниматель в одностороннем порядке уволить сотрудника по истечению срока действия контракта? Обязан ли наниматель заключить с работником новый договор, если не было взысканий? На эти и другие вопросы профсоюзные юристы регулярно отвечают как на выездных и личных приемах, так и консультируют по телефону.
Обратиться с вопросом, связанным с трудовыми отношениями, можно и в Межотраслевой мониторинговый центр ФПБ. Профсоюзные специалисты работают ежедневно с 8.00 до 20.00 — 8 801 100 1111.-0-