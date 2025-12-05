Грузия не будет пускать белорусов с 1 января 2026 года без медстраховки

Добавим, что страховка должна покрывать экстренные амбулаторные услуги минимум на 5 тысяч долларов, а также стационарное лечение не менее чем на 30 тысяч долларов, включая несчастные случаи, травмы, внезапные заболевания, медицинскую эвакуацию и репатриацию.