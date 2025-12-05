В Ростовской области на предприятии в пожаре погиб бывший сотрудник

ЧП произошло 4 декабря на территории предприятия, расположенного на улице Майской. При тушении горящей хозяйственной постройки площадью 20 квадратных метров спасатели обнаружили тело мужчины. Позже выяснилось, что погибший ранее работал на этом предприятии.