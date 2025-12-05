В Ростовской области на предприятии в пожаре погиб бывший сотрудник

В городе Шахты Ростовской области на пожаре погиб 52-летний мужчина. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
ЧП произошло 4 декабря на территории предприятия, расположенного на улице Майской. При тушении горящей хозяйственной постройки площадью 20 квадратных метров спасатели обнаружили тело мужчины. Позже выяснилось, что погибший ранее работал на этом предприятии.
Для ликвидации возгорания потребовались усилия восьми пожарных и две единицы спецтехники.
По предварительной версии дознавателя МЧС, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.