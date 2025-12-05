В больницу Демского района Уфы поступило новое оборудование

Современный многофункциональный аппарат для ультразвуковой терапии получила Демская больница Уфы в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
Высокотехнологичное оборудование расширит возможности реабилитации и лечения пациентов. Аппарат решает проблемы опорно-двигательного аппарата, спаечных и рубцовых процессов, болевых синдромов, воспалений и способствует быстрому восстановлению мышц и связок у спортсменов.
«Благодаря передовой электронике, данное медоборудование гарантирует стабильность и точность воздействия. Широкий выбор датчиков позволяет подобрать индивидуальную терапию для каждого пациента, будь то лечение глубоких суставов или поверхностных связок», — отметил врач-травматолог Эльмар Галлямов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.