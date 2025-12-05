Ричмонд
Основатель рехаба в Видном Антонов был судим по шести статьям

Суд заключил Антонова под стражу на 2 месяца.

Источник: Аргументы и факты

Блогер и основатель элитного рехаба в подмосковном Видном, где пытали и удерживали пациентов, был судим по шести статьям.

В частности, Максима Антонова судили за незаконный оборот наркотиков, кражу, грабеж, дачу заведомо ложных показаний, хулиганство и насильственные действия сексуального характера.

Как сообщает в пятницу пресс-служба судов Московской области, Видновский суд заключил Антонова под стражу на 2 месяца. Его обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, сотрудники рехаба по указанию Антонова похитили одного из потерпевших. Для этого они незаконно проникнув в квартиру и переместили его в реабилитационный центр.

Напомним, в Подмосковье произошла целая серия громких задержаний сотрудников и владельцев реабилитационных центров.