Основатель рехаба в Видном Антонов был судим по шести статьям

Блогер и основатель элитного рехаба в подмосковном Видном, где пытали и удерживали пациентов, был судим по шести статьям.
В частности, Максима Антонова судили за незаконный оборот наркотиков, кражу, грабеж, дачу заведомо ложных показаний, хулиганство и насильственные действия сексуального характера.
Как сообщает в пятницу пресс-служба судов Московской области, Видновский суд заключил Антонова под стражу на 2 месяца. Его обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, сотрудники рехаба по указанию Антонова похитили одного из потерпевших. Для этого они незаконно проникнув в квартиру и переместили его в реабилитационный центр.
Напомним, в Подмосковье произошла целая серия громких задержаний сотрудников и владельцев реабилитационных центров.