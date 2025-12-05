Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соседняя с Беларусью Литва заявила, что планирует ввести режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации планирует ввести соседняя с Беларусью Литва.

Источник: Комсомольская правда

В Литве заявили о плане объявить чрезвычайную ситуацию из-за шаров с контрабандой. Как пишет ТАСС, власти соседней с Беларусью Литвы может ввести режим чрезвычайной ситуации из-за налетов метеозондов с контрабандой. Соответствующее решение, как отметила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене, может принято на неделе с 8-го по 14-е декабря 2025 года.

Также в Сейме Литвы предлагали ввести более жесткий режим — чрезвычайное положение, однако поддержки в кабинете министров эта инициатива не нашла.

Ранее мы писали о том, что Грузия вводит новые правила для белорусов (читать далее вот тут).