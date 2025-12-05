Соседняя с Беларусью Литва заявила, что планирует ввести режим ЧС

В Литве заявили о плане объявить чрезвычайную ситуацию из-за шаров с контрабандой. Как пишет ТАСС, власти соседней с Беларусью Литвы может ввести режим чрезвычайной ситуации из-за налетов метеозондов с контрабандой. Соответствующее решение, как отметила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене, может принято на неделе с 8-го по 14-е декабря 2025 года.