В Роскомнадзоре опровергли блокировку игрового сервиса Minecraft

Telegram-каналы распространяли недостоверную информацию о якобы внесении игры в перечень запрещенных, отмечает ведомство.

Источник: istockphoto.com

В Роскомнадзоре опровергли сообщения о возможной блокировке игрового сервиса Minecraft. Пресс-служба ведомства сделала соответствующее заявление.

В тексте указывается, что в некоторых Telegram-каналах распространяются ложные сведения о внесении игры Minecraft в список запрещенных ресурсов.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что доступ к указанной игровой платформе не ограничивается.

3 декабря Роскомнадзор ввел полный запрет на доступ к игровой платформе Roblox в пределах Российской Федерации. Причиной блокировки послужили систематические нарушения, обнаруженные в процессе мониторинга, в частности, неоднократное и масштабное распространение контента, включающего в себя пропаганду экстремистской и террористической деятельности, а также другие запрещенные материалы.