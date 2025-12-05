В Роскомнадзоре опровергли блокировку игрового сервиса Minecraft

В Роскомнадзоре опровергли сообщения о возможной блокировке игрового сервиса Minecraft. Пресс-служба ведомства сделала соответствующее заявление.
В тексте указывается, что в некоторых Telegram-каналах распространяются ложные сведения о внесении игры Minecraft в список запрещенных ресурсов.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что доступ к указанной игровой платформе не ограничивается.
3 декабря Роскомнадзор ввел полный запрет на доступ к игровой платформе Roblox в пределах Российской Федерации. Причиной блокировки послужили систематические нарушения, обнаруженные в процессе мониторинга, в частности, неоднократное и масштабное распространение контента, включающего в себя пропаганду экстремистской и террористической деятельности, а также другие запрещенные материалы.