В Роскомнадзоре опровергли блокировку игрового сервиса Minecraft

3 декабря Роскомнадзор ввел полный запрет на доступ к игровой платформе Roblox в пределах Российской Федерации. Причиной блокировки послужили систематические нарушения, обнаруженные в процессе мониторинга, в частности, неоднократное и масштабное распространение контента, включающего в себя пропаганду экстремистской и террористической деятельности, а также другие запрещенные материалы.