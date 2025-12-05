Тольяттинская база отдыха выиграла грант на развитие туристических услуг

Министерство туризма Самарской области объявило итоги третьего конкурсного отбора на получение субсидий на реализацию проектов в сфере туризма, который проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Победителями стали шесть проектов, в том числе база отдыха «Раздолье» в Тольятти, сообщили в городской администрации.
По условиям конкурса база отдыха до конца года с учетом софинансирования приобретет туристское спортивное оборудование — велосипеды для детей и взрослых.
«Ранее благодаря министерству туризма региона мы организовали прокат велосипедов на турбазе “Тихая гавань”, получили положительные отзывы. Решили приобрести велосипеды и для базы отдыха “Раздолье”, поскольку у нее учебно-тренировочный профиль, здесь занимаются и отдыхают, помимо туристов, дети из спортивных и творческих объединений. Мы решили, что важно организовать для них дополнительный досуг», — рассказал директор базы отдыха Дмитрий Железников.
Руководитель управления туризма администрации Екатерина Ярославцева подчеркнула, что грант позволит создать дополнительные рекреационные зоны, расширить спектр предоставляемых услуг и предложить гостям базы отдыха возможность путешествовать по живописным местам региона на велосипеде.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.