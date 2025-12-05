Новая электрозаправка, дипфейк губернатора и Камшилова в СИЗО: главное в Кургане за 5 декабря

Курганский городской суд по ходатайству следствия поместил Елену Камшилову, фигурантку дела о мошенничествах с автострахованием, в следственный изолятор до 19 января, признав, что она неоднократно нарушала условия домашнего ареста: по данным следствия, 15, 22, 29 ноября, а также 1−4 декабря она отсутствовала по месту проживания и управляла автомобилем Mitsubishi без полиса ОСАГО, за что 5 декабря была задержана сотрудниками ГИБДД и привлечена к административной ответственности. В суде Камшилова заявила, что выезжала в госпиталь на лечение зрения в дневной стационар и считала, что заранее информирования инспектора УИН достаточно, однако инспектор разъяснила, что фиксирует лишь нахождение дома, а необходимость посещения медучреждений должна быть согласована со следствием; адвокат признал, что не уведомил следователя о назначенном лечении. Елена и ее сестра были задержаны в ноябре 2024 года по подозрению в организации автоподстав: по версии силовиков, группа инсценировала ДТП, добиваясь страховых выплат и компенсаций от виновников аварий; расследуется более 30 уголовных дел, в материалах насчитывается около 32 томов и 11 подозреваемых. После пребывания в СИЗО осенью 2025 года Камшиловым смягчили меру пресечения до домашнего ареста, а срок предварительного следствия продлили до середины января.