Обладателей высшей юридической премии «Фемида» назвали в Минске

Лучшим в номинации «Правовое просвещение и повышение правовой культуры населения» стал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЮрСпектр» Дмитрий Римша, в номинации «Государственная регистрация недвижимости» — начальник отдела методологии ведения государственного земельного кадастра управления сопровождения регистрационной деятельности научно-производственного государственного республиканского унитарного предприятия «Национальное кадастровое агентство» Светлана Антонова. Награда в дополнительной номинации «Вклад в деятельность Союза юристов» вручена председателю экономического суда Брестской области Сергею Кулаку.