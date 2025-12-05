Обладателей высшей юридической премии «Фемида» назвали в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения высшей юридической премии «Фемида» прошла в Минске в преддверии профессионального праздника юридического сообщества — Дня юриста, передает корреспондент БЕЛТА.
Статуэткой богини правосудия Фемиды отмечены достижения тех, кто своим трудом, преданностью делу и высоким профессионализмом помогает строить будущее Беларуси как справедливого и правового государства.
Председатель Белорусского республиканского союза юристов, начальник Секретариата Всебелорусского народного собрания, заслуженный юрист Беларуси Валерий Мицкевич, открывая церемонию, напомнил, что этот год отмечен 35-летием со дня образования Белорусского республиканского союза юристов.
В номинации «Государственная служба» победителем стала начальник главного управления конституционного и международного права Национального центра законодательства и правовой информации Анастасия Шумак, в номинации «Юридическое образование и правовая наука» — профессор кафедры государственно-правовых дисциплин факультета права Белорусского государственного экономического университета доктор юридических наук, профессор Владимир Хомич.
Лучшим в номинации «Нормотворчество» признана Анна Середюк, заместитель начальника главного управления — начальник управления контроля и обязательной юридической экспертизы главного управления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов Министерства юстиции. В номинации «Правосудие» — судья Верховного Суда Наталья Молостова, «Предварительное расследование» — заместитель начальника управления организации расследования киберпреступлений и цифрового развития главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Леонид Мельник.
В номинации «Прокуратура» высшей юридической премии удостоен заместитель прокурора Брестской области, старший советник юстиции Даниил Дерябин, в номинации «Исполнительное производство» — начальник отдела принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Гродненского облисполкома Виталий Тарасевич, номинации «Нотариат» — заместитель председателя Гродненской областной нотариальной палаты, нотариус Гродненского нотариального округа Светлана Гриво, а в номинации «Адвокатура» — председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Алексей Шваков.
Лучшим в номинации «Правовое просвещение и повышение правовой культуры населения» стал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЮрСпектр» Дмитрий Римша, в номинации «Государственная регистрация недвижимости» — начальник отдела методологии ведения государственного земельного кадастра управления сопровождения регистрационной деятельности научно-производственного государственного республиканского унитарного предприятия «Национальное кадастровое агентство» Светлана Антонова. Награда в дополнительной номинации «Вклад в деятельность Союза юристов» вручена председателю экономического суда Брестской области Сергею Кулаку.
Лучшие представители юридической профессии также удостоены наград Администрации Президента, Совета Министров, Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс поблагодарила юристов за нелегкий труд, верность профессии, чувство долга, укрепление корпоративной солидарности. Пожелала удовлетворения от профессии, подчеркнув, что успехи юридического сообщества — это успехи страны. -0-