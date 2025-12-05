В Симферополе найден мертвым подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика

В Симферопольском районе обнаружили тело 27-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка, а также в покушении на его мать и брата. Об этом, как передает «КП — Крым», сообщили в пресс-службе местного Следственного комитета.