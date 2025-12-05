В Симферополе найден мертвым подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика

В Симферопольском районе обнаружили тело 27-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка, а также в покушении на его мать и брата. Об этом, как передает «КП — Крым», сообщили в пресс-службе местного Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 2 декабря в частном доме в Симферополе. Подозреваемый, приходившийся племяннику дядей, убил 12-летнего мальчика, ранил его шестилетнего брата и 37-летнюю мать. Женщина оказала сопротивление и позвала на помощь, что позволило ей и младшему сыну выжить.
После совершения преступления правоохранительные органы объявили подозреваемого в розыск. Его тело было найдено 4 декабря в поле недалеко от села Залесье.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства смерти фигуранта. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины и времени гибели.
Известно, что состояние пострадавшего шестилетнего ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Мать и сын по-прежнему находятся в реанимации.
