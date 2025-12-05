Ричмонд
«Заполнят кабинеты министров»: Когда ИИ захватит власть — прогноз футуролога

Случай с «арестом» министра-робота в Албании — лишь первый видимый сбой в системе, где алгоритмы начинают управлять бюджетами и госуправлением. Футуролог Руслан Юсуфов заявил Life.ru, что в ближайшие 5−10 лет ИИ может фактически занять министерские посты по всему миру, оставив политикам лишь декоративные функции.

Источник: Life.ru

Государства уже доверяют искусственному интеллекту рутинные функции, например анализ тендеров, распределение средств, дипломатические переговоры. Но делегирование происходит без прозрачности.

Руслан Юсуфов.

Футуролог.

Он предупредил, что это ведёт к потере субъектности государств, а национальные интересы растворяются в глобальных моделях, где главный приоритет — эффективность бизнеса.

Юсуфов назвал такой сценарий «новым колониализмом без армий и границ», где власть переходит к владельцам алгоритмов, а государства превращаются в клиентов-платформ. Без обязательного аудита кода и развития национальных ИИ-моделей традиционные институты могут быть размыты, а решения перестанут соответствовать интересам стран.

Напомним, что Албания стала первым в мире государством, где на пост министра назначили нейросеть. Специально назначенная для управления государственными закупками система, получившая символичное имя Диэлла (означающее «солнечный свет»), призвана обеспечить прозрачность ключевых бюджетных расходов и минимизировать коррупционные риски. Хотя впоследствии в информационном пространстве появлялись утверждения о «коррупционном скандале», связанном с данной системой, дальнейшая проверка показала их несостоятельность — сообщения оказались фейком.

