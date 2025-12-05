«Заполнят кабинеты министров»: Когда ИИ захватит власть — прогноз футуролога

Государства уже доверяют искусственному интеллекту рутинные функции, например анализ тендеров, распределение средств, дипломатические переговоры. Но делегирование происходит без прозрачности.
Руслан Юсуфов.
Футуролог.
Он предупредил, что это ведёт к потере субъектности государств, а национальные интересы растворяются в глобальных моделях, где главный приоритет — эффективность бизнеса.
Юсуфов назвал такой сценарий «новым колониализмом без армий и границ», где власть переходит к владельцам алгоритмов, а государства превращаются в клиентов-платформ. Без обязательного аудита кода и развития национальных ИИ-моделей традиционные институты могут быть размыты, а решения перестанут соответствовать интересам стран.
Напомним, что Албания стала первым в мире государством, где на пост министра назначили нейросеть. Специально назначенная для управления государственными закупками система, получившая символичное имя Диэлла (означающее «солнечный свет»), призвана обеспечить прозрачность ключевых бюджетных расходов и минимизировать коррупционные риски. Хотя впоследствии в информационном пространстве появлялись утверждения о «коррупционном скандале», связанном с данной системой, дальнейшая проверка показала их несостоятельность — сообщения оказались фейком.
