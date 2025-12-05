«Заполнят кабинеты министров»: Когда ИИ захватит власть — прогноз футуролога

Случай с «арестом» министра-робота в Албании — лишь первый видимый сбой в системе, где алгоритмы начинают управлять бюджетами и госуправлением. Футуролог Руслан Юсуфов заявил Life.ru, что в ближайшие 5−10 лет ИИ может фактически занять министерские посты по всему миру, оставив политикам лишь декоративные функции.