Россиянка с «перекаченными» губами не смогла расплатиться в метро

Россиянам рассказали, как перекаченные губы мешают в повседневной жизни.
Жительница Нижнего Новгорода с «перекаченными» губами не смогла расплатиться по биометрии в метро и магазинах города. Система распознавания не приняла обновленную внешность девушки.
«Жительница Нижнего Новгорода перестаралась с филлерами и столкнулась с проблемой. …. Ее лицо не распознал сканер на турникете в метро», — сообщил telegram-канал URA.RU. Девушка также не смогла расплатиться по биометрии в нескольких торговых точках.
Как отметила пластический хирург URA.RU Надежда Рождественская, чрезмерное вмешательство приводит к изменению биометрических данных. Она предположила, что девушке стоит обратиться в кредитную организацию и предоставить документы из клиники, где проводилась процедура. Однако филлеры со временем частично рассасываются, губы уменьшаются, что вновь создаст проблемы при покупках с помощью биометрии.