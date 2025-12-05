Россиянка с «перекаченными» губами не смогла расплатиться в метро

Как отметила пластический хирург URA.RU Надежда Рождественская, чрезмерное вмешательство приводит к изменению биометрических данных. Она предположила, что девушке стоит обратиться в кредитную организацию и предоставить документы из клиники, где проводилась процедура. Однако филлеры со временем частично рассасываются, губы уменьшаются, что вновь создаст проблемы при покупках с помощью биометрии.