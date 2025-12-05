Больница башкирского села Аскино получила новое оборудование

Современный электрокоагулятор поступил в Аскинскую центральную районную больницу Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Универсальность аппарата позволяет использовать его для операций на различных органах и в разных режимах. С помощью электрокоагулятора, воздействуя на биологические ткани высокочастотным электрическим током, хирурги делают разрезы с одновременным прижиганием прилежащих тканей. Это обеспечивает меньшее количество кровотечений из мелких сосудов.
Напомним, в этом году в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Башкирии запланировано приобретение 99 единиц автотранспорта, более 4,5 тыс. единиц оборудования, а также введение в эксплуатацию 6 поликлиник, проведение ремонта 9 объектов здравоохранения и установка 134 единиц модульных конструкций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.