Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дошел до смотровой площадки и умер: Туриста нашли мертвым на Майорке

Cronica Balear: Турист умер на Майорке во время одиночного похода.

Источник: Комсомольская правда

В Вальдемоссе на Майорке обнаружено и извлечено из труднодоступного места тело мужчины, который пропал без вести с 3 декабря. Поисковые работы проводились с участием сотрудников пожарной охраны и группы спасения и вмешательства в горах (Greim) Гражданской гвардии, сообщает Cronica Balear.

Пожарный вертолет Milana обнаружил тело 62-летнего мужчины на смотровой площадке на Торте. Это произошло около 11:00 по местному времени в четверг, 4 декабря.

Антонио Хуан Р. М., 62 года, исчез в Вальдемоссе. Турист, достигнув смотровой площадки Viewpoint of na Torta, по какой-то причине скончался. Обстоятельства его смерти в настоящее время выясняются.

Ранее KP.RU сообщил, что в Таиланде обнаружили тело российского туриста, которого унесло в океан приливной волной во время купания. Поисковая операция продолжалась более суток.