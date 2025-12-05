Дошел до смотровой площадки и умер: Туриста нашли мертвым на Майорке

В Вальдемоссе на Майорке обнаружено и извлечено из труднодоступного места тело мужчины, который пропал без вести с 3 декабря. Поисковые работы проводились с участием сотрудников пожарной охраны и группы спасения и вмешательства в горах (Greim) Гражданской гвардии, сообщает Cronica Balear.