FIBA даст сборной России возможность отобраться на Олимпиаду-2028

Россия и Белоруссия получат возможность квалифицироваться на летнюю Олимпиаду 2028 года альтернативным способом. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в Международной федерации баскетбола (FIBA).
Во время заседания центрального совета федерации было продлено отстранение российской и белорусских сборных до февраля 2026 года.
— Центральный совет также подтвердил, что, когда позволит ситуация, FIBA будет готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия игроков обеих федераций в Олимпийских играх 2028 года, учитывая невозможность участия в крупных турнирах FIBA 2026 и 2027 годов, где уже идет квалификационный отбор, — передает РИА Новости.
1 декабря Международный олимпийский комитет сообщил, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник согласились участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году. Спортсмены стали первыми представителями страны, допущенными на Олимпиаду.
31 октября Спортивный арбитражный суд разрешил российским саночникам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом суд отклонил запрос о незамедлительном допуске шести российских спортсменов.