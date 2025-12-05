Ричмонд
Сына погибшего участника СВО из Башкирии оставили без положенной выплаты: в дело пришлось вмешаться прокурорам

В Башкирии сыну погибшего участника СВО помогли получить госвыплату.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамске восстановили права несовершеннолетнего сына погибшего участника специальной военной операции, которому было отказано в выплате единовременной материальной помощи. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, в августе прошлого года 51-летний военнослужащий погиб. В соответствии с республиканским законодательством его супруга и трое детей получили единовременную материальную помощь в равных долях — два миллиона рублей.

— Однако у мужчины был еще один сын, 2013 года рождения, в отношении которого в 2017 году установлено отцовство, — рассказали прокуроры.

Когда мать подростка обратилась за положенной выплатой, ей отказали на том основании, что помощь уже была предоставлена другим членам семьи военнослужащего.

Прокуратура провела проверку и установила нарушение прав мальчика. Надзорное ведомство обратилось в суд с заявлением о взыскании в пользу несовершеннолетнего его доли выплаты. Инстанция удовлетворил прокурора. В результате на счет мальчика было перечислено 400 тысяч рублей.

