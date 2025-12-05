Блогер Лебедев раскритиковал решение суда по делу о продаже квартиры Долиной

Лебедев возмутился решением суда, который встал на сторону певицы и решил оставить квартиру Долиной. По словам блогера, нужно было учесть, что именно случилось с деньгами артистки от продажи жилья — их получили мошенники, в то время как покупательница добросовестно отдала средства для приобретения недвижимости.