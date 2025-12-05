Ричмонд
Блогер Лебедев раскритиковал решение суда по делу о продаже квартиры Долиной

Артемий Лебедев возмутился решением суда, который решил оставить квартиру Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал решение суда по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом он высказался в выпуске своего обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев возмутился решением суда, который встал на сторону певицы и решил оставить квартиру Долиной. По словам блогера, нужно было учесть, что именно случилось с деньгами артистки от продажи жилья — их получили мошенники, в то время как покупательница добросовестно отдала средства для приобретения недвижимости.

«Лариса Долина поступила как старая ворчливая жадная бабка, и за это получает по полной программе», — резюмировал Лебедев.

Напомним, что в августе Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру. После рассмотрения дела Хамовнический суд постановил вернуть жилье исполнительнице, решение оставили без изменений и другие инстанции.

Однако Полина Лурье, которая приобрела квартиру у певицы, но осталась без денег и жилья, намерена добиться справедливости. Дело будет рассмотрено коллегией Верховного суда РФ 16 декабря.

