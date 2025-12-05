«Дети учились, а не просто играли»: В ГД осудили массовую блокировку Roblox

Люди пишут, что в Roblox дети учились программированию, коммуникации, социальным навыкам. Я против тотальных блокировок.
Он подчеркнул, что нарушения закона нужно пресекать точечно, а не лишать миллионы граждан доступа к привычным ресурсам. Депутат напомнил о негативном опыте массовых запретов в советское время и призвал регуляторов задуматься, подходит ли язык жёстких блокировок для диалога с молодёжью. По его мнению, такой подход неконструктивен.
Напомним, ранее Роскомнадзор официально уведомил о блокировке популярного американского игрового сервиса Roblox. Причиной принятия такого решения послужило выявление планомерной публикации контента, который продвигал идеи нетрадиционных отношений, оправдывал деятельность экстремистского и террористического характера, а также содержал побуждение к насильственным действиям.
