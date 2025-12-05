«Дети учились, а не просто играли»: В ГД осудили массовую блокировку Roblox

Он подчеркнул, что нарушения закона нужно пресекать точечно, а не лишать миллионы граждан доступа к привычным ресурсам. Депутат напомнил о негативном опыте массовых запретов в советское время и призвал регуляторов задуматься, подходит ли язык жёстких блокировок для диалога с молодёжью. По его мнению, такой подход неконструктивен.