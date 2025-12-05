Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дети учились, а не просто играли»: В ГД осудили массовую блокировку Roblox

Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с Life.ru раскритиковал действия Роскомнадзора, заблокировавшего ряд популярных платформ, включая Roblox. По его словам, он получает массу обращений от детей и родителей, которые недовольны таким решением, поскольку в этой игре дети не просто развлекались, а приобретали полезные навыки.

Люди пишут, что в Roblox дети учились программированию, коммуникации, социальным навыкам. Я против тотальных блокировок.

Он подчеркнул, что нарушения закона нужно пресекать точечно, а не лишать миллионы граждан доступа к привычным ресурсам. Депутат напомнил о негативном опыте массовых запретов в советское время и призвал регуляторов задуматься, подходит ли язык жёстких блокировок для диалога с молодёжью. По его мнению, такой подход неконструктивен.

Напомним, ранее Роскомнадзор официально уведомил о блокировке популярного американского игрового сервиса Roblox. Причиной принятия такого решения послужило выявление планомерной публикации контента, который продвигал идеи нетрадиционных отношений, оправдывал деятельность экстремистского и террористического характера, а также содержал побуждение к насильственным действиям.

Больше уникальных материалов и комментариев — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.