Мать погибшего из-за собак мальчика обратилась к Путину: что сказала убитая горем женщина

Мать погибшего в Красноярском крае ребенка обратилась к президенту Владимиру Путину после трагедии. Она записала видеообращение с призывом отменить федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными».
Трагедия произошла в СНТ «Теремок» в Березовском районе Красноярского края. Возле дороги обнаружили мертвого ребенка со следами зубов животных на теле. Погибшему мальчику было 10 лет.
Женщина попросила Путина отменить федеральный закон. «Нашего ребенка не вернуть. Но я обращаюсь к Вам как к главе государства, как к отцу — отмените этот закон. Запретите выпускать этих бродячих псов», — сказала мать ребенка.
Также она призвала власти прекратить практику возвращения отловленных животных на улицы после проведения и прививок и специальных обработок.
Ранее KP.RU писал, что Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии завел уголовное дело после происшествия.