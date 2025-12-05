В Кировской области стартовал конкурс на создание молодежных пространств

Конкурс проходит в несколько этапов, подведение итогов и определение победителей состоится в период с 19 по 21 января 2026 года. Максимальный объем финансирования одного проекта составит 1,5 млн рублей. Для участия необходимо представить заявку, концепцию проекта, дорожную карту, сведения об объеме финансовых средств, необходимых для реализации проекта и другие документы. Положение конкурса и требования к заявке можно найти по ссылке.