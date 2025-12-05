В Кировской области стартовал конкурс на создание молодежных пространств

Министерство молодежной политики Кировской области объявило конкурс на предоставление субсидий для создания и развития молодежных пространств «Отличное место» в 2026 году в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Заявки принимаются до 22 декабря текущего года, сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
«Создание сети “Отличных мест” — важный шаг в развитии инфраструктуры для молодых людей по всей области. Уже сейчас в регионе 33 молодежных пространства. Там ежедневно собираются старшеклассники, общественные объединения проводят заседания, волонтеры собирают гуманитарную помощь», — отметила заместитель председателя правительства области Светлана Шумайлова.
Конкурс проходит в несколько этапов, подведение итогов и определение победителей состоится в период с 19 по 21 января 2026 года. Максимальный объем финансирования одного проекта составит 1,5 млн рублей. Для участия необходимо представить заявку, концепцию проекта, дорожную карту, сведения об объеме финансовых средств, необходимых для реализации проекта и другие документы. Положение конкурса и требования к заявке можно найти по ссылке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.