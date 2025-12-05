Участница из Челябинска победила во Всероссийском конкурсе «Ученик года»

Ученица лицея № 11 Челябинска Анастасия Кучеренко завоевала Гран-при V Всероссийского конкурса «Ученик года», сообщили в городской администрации. Финал состязания проходил с 28 ноября по 1 декабря в Магнитогорске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
В конкурсе приняли участие около 150 старшеклассников из более чем 45 регионов страны. В течение трех дней финалисты проходили конкурсные испытания. Среди них —эссе, самопрезентация, профильные задания по номинациям, деловая игра и интервью с экспертами. Также для участников была предусмотрена культурно-познавательная программа. Учащиеся посетили музей Магнитогорского металлургического комбината, парк «Притяжение» и знаковый монумент «Тыл — фронту». Торжественная церемония закрытия и награждение победителей в 7 номинациях состоялось 30 ноября в лагере «Уральские зори».
«Финал Всероссийского конкурса “Ученик года” — это событие, которое ежегодно объединяет самых инициативных, целеустремленных и талантливых школьников со всей страны. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, лидерские качества и готовность брать на себя ответственность за проекты, меняющие к лучшему жизнь города, региона и страны. Мы гордимся тем, что Магнитогорск стал площадкой для такого значимого события, а у участников со всей России есть возможность проявить свои таланты, представить инициативы и познакомиться с единомышленниками. Именно такая молодежь формирует будущее страны», — отметила председатель совета регионального отделения Движения первых Челябинской области Светлана Буравова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.