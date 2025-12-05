Участница из Челябинска победила во Всероссийском конкурсе «Ученик года»

«Финал Всероссийского конкурса “Ученик года” — это событие, которое ежегодно объединяет самых инициативных, целеустремленных и талантливых школьников со всей страны. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, лидерские качества и готовность брать на себя ответственность за проекты, меняющие к лучшему жизнь города, региона и страны. Мы гордимся тем, что Магнитогорск стал площадкой для такого значимого события, а у участников со всей России есть возможность проявить свои таланты, представить инициативы и познакомиться с единомышленниками. Именно такая молодежь формирует будущее страны», — отметила председатель совета регионального отделения Движения первых Челябинской области Светлана Буравова.