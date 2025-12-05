Туроператоры Пермского края побывали в Кунгуре

Информационный тур «Зимние выходные в Кунгуре» организовали для туроператоров и СМИ Пермского края в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и молодежной политике.
Участники тура посетили мастер-классы по гончарному делу и приготовлению печатных пряников, а также производство «Кунгурская керамика». Культурная программа включала в себя иммерсивный спектакль о семье «чайного короля» Грибушина во Дворце культуры машиностроителей и презентацию закулисных экскурсий во Дворце культуры «Мечта». Поездка завершилась встречей с клубом воздухоплавателей «Счастье в небе».
Кроме этого, туроператорскому сообществу были представлены заведения общепита и гостиницы «Ирень» и «Старый город». Также для планирования экскурсий состоялась презентация событийного календаря на 2026 год.
Напомним, в этом году Кунгур стал победителем отбора по предоставлению субсидии на обустройство туристского центра города. В ходе проекта «Кунгур — город мастеров» обустроят площадь размером в 100 гектаров, создадут новый маршрут, посвященный ремеслам Кунгурской земли, установят навигационные и информационные стенды, а также сделают фотозоны и подсветку.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.